Азербайджанский фильм отмечен на международном фестивале в Канаде в номинации "Лучший продюсер" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Edam günü" (День казни) отмечен на международном фестивале The 2022 Annual International Peace Festival в Торонто (Канаде) в номинации "Лучший продюсер". Об этом сообщил Trend Life автор картины Джалаладдин Гасымов.

“Edam günü” (День казни) снят Джалладдином Гасымовым по собственному историко-детективному роману и основан на реальных событиях. Психологический триллер повествует о событиях, которые происходят в последние годы СССР, показаны моменты из жизни осужденного в камере, раскрываются характерные образы героев. Фильм снят в 2016-2018 годах.

Режиссер-постановщик, автор сценария и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, оператор-постановщик - Мехти Ягубов. В ролях - Ровшан Керимдухт, Сабир Мамедов, Мамед Алиев, Назил Агаларов, Рамин Шихалиев, Солтан Гасымов, Хикмет Мамедов, Вугар Гурбанов и другие.

Фильм был ранее удостоен международных призов в различных номинациях на около сорока фестивалях.