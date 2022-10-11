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Фильм "Açar" будет представлен на Международном фестивале во Франции

Культура Материалы 11 октября 2022 14:54 (UTC +04:00)
Фильм "Açar" будет представлен на Международном фестивале во Франции

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм "Açar" (Ключ) режиссера Эльшада Алиева (ELsevƏR) будет представлен в "Международной конкурсной программе" одного из престижных европейских фестивалей короткометражного кино – 40-го Международного фестиваля "Festival Tous Courts" во Франции, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль пройдет с 29 ноября по 3 декабря текущего года. В рамках фестиваля фильм "Açar" совместного производства компаний "OB Film" и "Epic Production", будет продемонстрирован в кинотеатрах города Экс-ан-Прованс.

Кинолента повествует о мужчине, который 26 лет хранил ключи от дома, оставшегося на оккупированной территории. Эти ключи были для него последней надеждой и символом родного дома...

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма – Эльшад Алиев (ELsevƏR), оператор – Джавид Оруджлу (Delee), художник-постановщик – Ариф Нифтиев, режиссер монтажа – Эльшад Рагимов, звукорежиссер Мехман Надиров, продюсер – Орхан Бехбид, Сенур Ахадов и Метин Алекперли.

В ролях заняты – Гурбан Исмайлов, Расим Джафар, Рейхан Джафар, Гусейн Искендеров, Юсиф Шейхов, Земфира Абдулсамедова, Ариф Керимов, Ровшан Агаев, Эльдар Джабраил, Селин Джабраил и другие.

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