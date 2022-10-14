В Баку проходит воркшоп, посвященный городу Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее Art Tower, расположенной в Ичеришехер, при организации НПО "Arts Council Azerbaijan" проходит воркшоп азербайджанских художников, посвященный теме Карабаха, города Шуша, сообщает Trend Life.

По словам руководителя "Arts Council Azerbaijan" Дадаша Мамедова, созданные работы будут представлены на выставке, посвященной Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне.

"Воркшоп проходит групповыми сессиями – так, несколько художников пишут картины, потом их сменяют другие участники. Произведения, создаваемые авторами, посвящены Карабаху, городу Шуша. Каждый участник по своему подходит к теме, кто-то отражает на полотне магию мугама, другой – древнюю архитектуру Карабаха, третий – ключи как символ надежды… Несмотря на то, что работы разные по композиционному решению и жанру, все они объединены желанием художников передать необыкновенную красоту природы, древнюю историю, богатую культуру Карабаха, радость азербайджанского народа от того, что исторические земли страны освобождены от многолетней оккупации. Выставку этих работ мы планируем представить ко Дню Победы", - сказал Мамедов.

Также в планах организаторов в будущем представить выставку и за рубежом.