Многогранность в жанрах и эмоциональном содержании – концерт в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением народного артиста Азербайджана, художественного руководителя и главного дирижера Фахраддина Керимова.

Вечер начался с исполнения "Chanson de Nult and Chanson de Matin" британского композитора Эдуарда Элгара. Это произведение впервые звучало в Баку. Удивительно мелодичная, красивая композиция покорила сердца слушателей с первого аккорда.

Затем заслуженный артист Азербайджана, виолончелист Алексей Милтых исполнил произведение Антонина Дворжака. Сочинение прозвучало крайне выразительно, наполнив зал мягким, чистым звуком.

Известная пианистка Юлия Керимова, она представила слушателям произведения Джеральда Финзи и Хоакина Турина. Представленные пианисткой произведения были многогранны по жанровому спектру и эмоциональному содержанию.

Также в исполнении оркестра прозвучали произведения Клаудио Санторо, Сэмюэля Кольриджа-Тейлора.

Публика с большим интересом приняла концертную программу, наградив оркестр и солистов бурными аплодисментами.

Отметим, что большинство произведений, представленных в ходе концертной программы, прозвучали впервые в Баку. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Фахраддин Керимов часто выбирает новые произведения, чтобы знакомить слушателей с образцами мировой классической музыки.