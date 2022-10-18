Бахрам Багирзаде проводит в родной школе просветительскую акцию "Прочитал – передай другому" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бахрам Багирзаде сегодня в своей родной 189-ой школе города Баку проводит просветительскую акцию под девизом "Прочитал – передай другому", сообщает Trend Life.

В представленном книжном стеллаже размещено около двухсот детских книг автора, среди которых "Баку для детей", "Карабах – это Азербайджан!", "Животные в Коране для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей", "Вооружённые силы Азербайджана", "Великие художники", "Растения, упомянутые в Коране для детей", "Великие врачи и их открытия", "Стамбул для детей", "Токио для детей", "Новруз Байрамы для детей", "Христианские храмы Азербайджана" и многие другие.

"Это дань уважения моей школе и моим учителям, которые столько в меня вложили, что эти знания до сих пор помогают мне во всех моих творческих и человеческих начинаниях. Пусть дети читают и возвращают эти книги, чтобы их могли прочитать их школьные друзья. Надеюсь, к этой акции подключатся и другие выпускники 189-ой школы, такие как наш выдающийся кинодраматург Рамиз Фаталиев и знаменитый писатель Чингиз Абдуллаев. Было бы здорово, если бы в нашей родной школе появились стеллажи с их замечательными литературными произведениями. Уверен, что эта акция станет традицией не только во всех бакинских школах, но и всего Азербайджана!", - отметил автор.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века. Автор более 70 детских книг об истории, науке, культуре и традициях Азербайджана.