Азербайджанский фильм будет представлен на международном кинофестивале в Фойле

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм "Açar" (Ключ) режиссера Эльшада Алиева (ELsevƏR) примет участие в 35-м Международном кинофестиваля в Фойле (Foyle Film Festival), сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Фестиваль пройдет 18-27 ноября в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Кинолента "Açar" включена в конкурсную программу "Международные короткометражные фильмы". Фестиваль является классификационным на "Оскар" и BAFTA (Британская академия кинематографического и телевизионного искусства).

В рамках фестиваля азербайджанский фильм будет продемонстрирован в городе Лондондерри Северной Ирландии и поборется с кинокартинами из США, Франции, Японии, Эстонии, Австралии, Канады, Мексики, Швейцарии, Англии, Испании, Германии и других стран за путевку на "Оскар" и BAFTA.

"Açar" - фильм совместного производства компаний "OB Film" и "Epic Production". Кинолента повествует о мужчине, который 26 лет хранил ключи от дома, оставшегося на оккупированной территории. Эти ключи были для него последней надеждой и символом родного дома...

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма – Эльшад Алиев (ELsevƏR), оператор – Джавид Оруджлу (Delee), художник-постановщик – Ариф Нифтиев, режиссер монтажа – Эльшад Рагимов, звукорежиссер - Мехман Надиров, продюсер – Орхан Бехбид, Сенур Ахадов и Метин Алекперли.

В фильме заняты – Гурбан Исмайлов, Расим Джафар, Рейхан Джафар, Гусейн Искендеров, Юсиф Шейхов, Земфира Абдулсамедова, Ариф Керимов, Ровшан Агаев, Эльдар Джабраил, Селин Джабраил и другие.