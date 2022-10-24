Нигяр Нариманбекова представила работы азербайджанских художников в Carrousel du Louvre в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже в музейном комплексе Carrousel du Louvre открылся 30-й юбилейный салон современного искусства Art Shopping Paris 2022, на котором представлены произведения азербайджанских художников. Об этом Trend Life сообщила известный художник, обладатель награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбекова.

"На салоне я представила свою галерею "Asiya & Nigar Art Gallery", которая экспонирует картины азербайджанских художников, проживающих в разных странах мира - Азербайджане, США, Германии и Франции. Наш павильон вызвал огромный интерес у парижской публики, французской художественной элиты и туристов, посетивших этот потрясающий арт-проект", - сказала она.

По словам Нигяр Нариманбековой, Art Shopping - невероятно престижный арт-проект современного искусства, на котором представлены замечательные художники со всего мира.

"Я особенно горда тем, что мой павильон представил прекрасные работы азербайджанских художников. Публику впечатлили особый яркий колорит, необычность композиции, современные тенденции и философское звучание наших картин. Хочется отдельно отметить художников, работы которых представлены на нашем стенде - Лала Гусейнова, Марина Окампо, Тарана Рагимова, Марта Рамазан, Сявер Мамедова, Лейла Гурбанова, Фарах Гаджизаде, Нармин Пашазаде, Нурай Худиева, Афруз Рагимова. Также в нашем павильоне были представлены моя графика и новый цикл моих живописных картин. Добавлю, что вернисаж салона сопровождался невероятным ажиотажем и аншлагом, очередь на Art Shopping тянулась через весь музейный комплекс Musee du Louvre", - подчеркнула Нигяр Нариманбекова.