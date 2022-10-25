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Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)

Культура Материалы 25 октября 2022 21:52 (UTC +04:00)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова объединила на своем стенде, представленном на международной выставке современного искусства Art Shopping в Париже, картины азербайджанских, турецких, итальянских, греческих и казахстанских художников.

Об этом Trend Life сообщила сама Нариманбекова.

Выставка современного искусства состоялась в музейном комплексе Carrousel du Louvre.

"В залах Carrousel du Louvre было большое количество посетителей, наш стенд, как всегда, вызывал большой интерес. Посетители отмечали, что представленные полотна выполнены в разных жанрах, их внимание привлекали цветовая гамма и сложные композиционные решения работ", - сказала заслуженный художник Азербайджана.

На стенде, представленном Асмер Нариманбековой, экспонировались работы членов Baku modern art gallery & club и Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Отметим, что на стенде были представлены произведения азербайджанских авторов - Асмер Нариманбековой, Джамалы Рахмановой, Тараны Сеид, Сахиба Асадлы, Мирель Зейналлы, Айсель Алиевой, Кенуль Гусейнзаде, Нармины Велиевой, Ильгара Акперова, турецкой художницы К.Музаффер Генчер, авторов из Италии - Сала Микаэлы, Алессандро Агоста и Клаудио Торино, а также греческих художников - участников ассоциации International action Art Piraeus при ЮНЕСКО и казахстанского сообщества "Яблоневая Палитра".

Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран (ФОТО)
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