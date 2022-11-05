В Бурсе состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею Фикрета Амирова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В турецком городе Бурса - культурной столице тюркского мира, состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

В крупнейшем конгресс-центре имени Ататюрка в исполнении Государственного симфонического оркестра Бурсы под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова прозвучали бессмертные сочинения композитора – "Азербайджанское каприччио", симфонический мугам "Кюрд овшары", Концерт для фортепиано "На арабские темы" и "Сказание о Насими". Солистом выступил известный турецкий пианист, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского Гёкхан Айбулус, исполнивший на бис Первую фортепианную прелюдию выдающегося композитора Васифа Адигезалова.

Концертная программа была представлена с большим успехом, более 1000 зрителей стоя приветствовали музыкантов. Вечер также вызвал большой интерес со стороны СМИ, и транслировался в прямом эфире канала TRT AVAZ.