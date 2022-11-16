Детище Амалии Панаховой отмечает юбилей – большой и яркий путь Бакинского муниципального театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Бакинского муниципального театра, сообщает Trend Life.

Гостями вечера стали видные общественные деятели, известные представители науки, культуры, искусства. До начала мероприятия они в беседе с представителями СМИ рассказали о значимой роли Бакинского муниципального театра в культурной жизни страны, формировании духовных и патриотических ценностей и, безусловно, известные актеры и режиссеры вспоминали народную артистку, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалию Панахову (1945 – 2018).

Именно благодаря ее стараниям, самоотверженной деятельности, безграничной любви к искусству и был создан Бакинский муниципальный театр, который на протяжении 30 лет не перестает радовать публику интересными, прекрасно поставленными спектаклями.

Вечер начался с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова зачитала поздравительное письмо коллективу Бакинского муниципального театра министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

В письме министр культуры поздравляет театр с 30-летним юбилеем и желает коллективу дальнейших творческих успехов.

Также было отмечено, что коллектив театра достойно представляет национальное театральное искусство как в стране, так и за ее пределами. Интересные спектакли в репертуаре Бакинского муниципального театра всегда завоевывали любовь зрителей, и успех этих постановок дает основание говорить, что театр и впредь будет радовать поклонников.

По случаю 30-летия Бакинского муниципального театра группа сотрудников театра была награждена почетными грамотами министерства культуры Азербайджана.

Народный артист, заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) Гаджи Исмаилов в своем выступлении подчеркнул, что юбилей Бакинского муниципального театра - большой праздник театрального искусства, праздник культуры.

Гаджи Исмаилов от имени народного артиста Азербайджана, председателя Союза Азер Паши Нематова и членов СТДА поздравил коллектив с юбилеем.

Далее группе сотрудников театра были вручены почетные грамоты Союза, награды "Qızıl gül", медали "Sənətkar".

Директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рафаэль Гусейнов, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Гамида Омарова, заслуженная артистка Азербайджана, известная актриса, художница Сугра Багирзаде и многие другие в своих выступлениях говорили об истории зарождения театра, его развитии.

Было подчеркнуто, что неслучайно юбилей проходит в стенах Государственного академического национального драматического театра, ведь именно здесь Амалия Панахова впервые вышла на сцену. Годы спустя Амалия Панахова покинула театр, но ей была уготована другая миссия - создать свой театр. Тогда благодаря народной артистке Бакинский муниципальный театр стал родным домом для актеров старшего поколения - Мухтара Афшарова, Софии Басирзаде, Махлуги Садыговой, Фирудина Мехтиева, Мирвари Новрузовой, Вагифа Алиева и других. Но главной целью Панаховой всегда было передать свой опыт молодому поколению, предоставив возможность для полной творческой реализации.

Выступившие отметили, что Амалия Панахова была истинным патриотом, настоящим гражданином своей страны. В период Первой Карабахской войны коллектив театра выступал с показами театральных постановок перед военнослужащими.

Далее вниманию зрителей был представлен видеоролик о деятельности театра от его зарождения до сегодняшнего дня. Для многих волнительно было увидеть на видеокадрах Амалию Панахову, слышать из ее уст о том, как формировался коллектив, репертуар Бакинского муниципального театра.

Затем состоялся показ спектакля "Şuşada ürəyim qaldı" (Мое сердце осталось в Шуше). Он поставлен народным артистом Азербайджана Марахимом Фарзалибековым по произведению драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева "Qarabağnamə" и романа народного писателя Эльчина "Baş".

Спектакль повествует о коллизиях и исторических событиях, разворачивавшихся в Азербайджане в начале XIX века. Историко-политические события, о которых рассказывается в постановке, охватывают с 1806 по 1811 годы.

На фоне этих исторических событий также развивается несколько направлений – это и тема любви, и вопросы добра и зла, нравственности и выбора, который стоит перед героями.

Интересные режиссерские находки, прекрасный актерский ансамбль, изысканное сценическое решение, костюмы - спектакль был с огромным интересом принят публикой.

Роли в постановке исполнили – заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов, Хусния Мурватова, Эльхан Рзаев, Афган Султанов, актеры – Зульфия Гурбанова, Исмаил Атакишиев, Турал Ахмед, Асиф Рагимов, Рашад Кесеменли, Тогрул Рза, Мехман Абдуллаев и другие.

Постановка была встречена бурными аплодисментами и возгласами "Браво!".

Вечер стал еще одним свидетельством того, что Бакинский муниципальный театр прошел большой путь, и в будущем его ждет много прекрасных творческих свершений.

После завершения мероприятия в беседе с корреспондентом Trend Life дочь Амалии Панаховой, руководитель театра Айнур Мухтарова отметила, что 30 лет – это, с одной стороны, мало, а с другой – много.

"За этот период коллективом Бакинского муниципального театра пройден большой путь, много сделано, реализовано, поставлены прекрасны спектакли. Безусловно, жаль, что сегодня нет с нами основателей театра, но мы с благодарностью вспоминаем народных артистов Азербайджана Амалию Панахову и Юсифа Мухтарова. Мы стараемся придерживаться тех идеалов, которые были заложены ими. Бакинский муниципальный театр всегда служил на благо своей страны, на процветание ее культуры и искусства", - сказала она.

Айнур Мухтарова добавила, что коллектив выражает признательность министерству культуры за высокую оценку их деятельности, а также благодарит Союз театральных деятелей Азербайджана и лично его председателя, народного артиста Азер Пашу Нематова за предоставленную возможность проведения в здании Союза репетиций спектакля "Şuşada ürəyim qaldı", а также проведения в стенах Аздрамы юбилейного вечера.

"Коллектив благодарит всех, кто разделил с нами этот знаменательный день, зрителей, которые на протяжении этих 30 лет были с нами. Спасибо за искренние и теплые слова в адрес театра всем, кто выступил на мероприятии", - добавила она.

Отметим, что Бакинский муниципальный театр был основан 10 ноября 1992 года, у его истоков стояли народная артистка Азербайджана Амалия Панахова (1945 – 2018) и ее супруг народный артист Юсиф Мухтаров (1941-2010). Первой постановкой театра, представленной зрителям 26 декабря 1992 года, стала "Медея" по одноименной пьесе Жана Ануя. И с тех пор коллектив радовал театралов своими спектаклями по произведениям Джалила Мамедгулузаде, Наримана Нариманова, Мирзы Фатали Ахундзаде, Назима Хикмета, Джафара Джаббарлы, Эльчина Эфендиева, Анара, Гурбана Саида и других авторов. Синтез мастерства актёров разных поколений и талантливой молодежи является основой успешной деятельности коллектива, который также удостаивался международных призов в России, Турции, Украине, Франции, Германии, Иране, Грузии и других странах.