Он не признавал никаких границ ни в жизни, ни в творчестве – презентация Baku Jazz Festival (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XVII Бакинского международного джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival) в Пространстве современного искусства YARAT прошла презентация фильма "Miles Davis: Birth of the Cool", сообщает Trend Life.

Киновед Ульви Мехти провел вступительный экскурс из традиционного фестивального цикла Cinema&Jazz soundtrack. На сей раз выбор лектора пал на документальный фильм-интервью "Майлз Дэвис: Рождение нового джаза" о величайшем джазовом музыканте Майлзе Дэвисе (1926-1991). Ульви Мехти призвал зрителей особо акцентировать внимание на отличие данного фильма от всех предыдущих документальных и художественных экранизаций о мировой легенде джаза. В данном портрете картины отражена последовательность в ритме джаз-импровизаций с эксклюзивными кадрами фото-видео документов, семейной хроники, концертных и студийных репетиций. Биография легендарного джазмена, собранная из прежде неизданных архивных материалов и интервью с членам семьи, соратниками и последователями, среди которых Карл Лемби, Куинси Джонс, Карлос Сантана, Клайв Дэвис и Уэйн Портер, поднимает фигуру Дэвиса на новую высоту и позволяет узнать его максимально близко. Фильм концентрируется на фигуре Дэвиса-революционера, не признававшего никаких границ ни в жизни, ни в творчестве. Гений, визионер, первопроходец - кажется, даже этих слов мало, чтобы описать значимость Майлза Дэвиса, человека, ураганом пронесшегося по музыкальному ландшафту середины прошлого века, чтобы свергнуть все каноны.

Картина удостоена двух международных телевизионных премий EMMY за лучший документальный фильм об искусстве и за оригинальный саундтрек. Премьера фильма состоялась на Sundance Film Festival в США в 2019 году. По окончанию просмотра в интерактивном режиме впечатлениями поделились представители СМИ, творческие деятели, студенческая аудитория, сотрудники дипмиссий.

Baku Jazz Festival проходит с 15 по 22 ноября с участием звезд мирового джаза и отечественных исполнителей, лауреатов международных конкурсов. Директор фестиваля – член Европейской ассоциации джаза Лейла Эфендиева, художественный руководитель - заслуженный артист, саксофонист Раин Султанов.

Ознакомиться с программой можно по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3668314.html

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