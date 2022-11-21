Концерт легендарного Майка дель Ферро в Баку - виртуозные джазовые импровизации и интерпретация классики (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XVII Бакинского международного джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival) в Международном центре мугама состоялся концерт всемирно известного пианиста и композитора, легендарного джзамена Майка дель Ферро, сообщает Trend Life.

Майк дель Ферро поразил бакинскую публику виртуозными джазовыми импровизациями, оригинальным сочетанием мотивов и удивительной интерпретацией классики. Как правило, Майк на гастролях часто играет вместе с местными музыкантами. В этот раз он создал запомнившийся зрителям дуэт с Саидой Тагизаде. И в его собственных пьесах искушенный ценитель всегда найдет отсылки к впечатлениям от самых экзотических мест, в которых ему довелось побывать. Дель Ферро нравится экспериментировать с разными музыкальными традициями, в своих выступлениях он легко сочетает классическую западную музыку с джазовой импровизацией, добавляя в этот сложный коктейль элементы традиционной азиатской, африканской или южноамериканской музыки.

Майк дель Ферро - гордость Нидерландов. Он ученик немецкого тромбониста и пианиста Боба Брукмайера, преподаватель Гентской консерватории в Бельгии. Разносторонний талант и неповторимый стиль игры позволил Майку дель Ферро стать полноправным участником известных ансамблей звёзд мирового джаза - Тутса Тильманса, Джека Де Джоннетта, Деборы Браун, Ришара Гальяно и других. В джаз он пришёл из классической музыки, но сумел привнести в него не только виртуозную технику, но и современное звучание. Его ощущение энергии и любовь жизни прекрасно заметны во всём, начиная от музыки и заканчивая внешним видом.



В дискографии Майка дель Ферро альбомы различных жанров, от сальсы до диксиленда, помимо этого, он автор музыки к анимации известного художника-мультипликатора Борге Ринга. Майк часто путешествует по всему миру, его концерты состоялись уже в 98 странах. Его жизненное кредо слова Марка Твена: "Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим и многим у нас в Америке. Тот, кто весь свой век прозябает в одном каком-нибудь уголке мира, никогда не научится терпимости, не сумеет широко и здраво смотреть на жизнь".

Baku Jazz Festival проходит с 15 по 22 ноября с участием звезд мирового джаза и отечественных исполнителей, лауреатов международных конкурсов. Директор фестиваля – член Европейской ассоциации джаза Лейла Эфендиева, художественный руководитель - заслуженный артист, саксофонист Раин Султанов.

Ознакомиться с программой Baku Jazz Festival можно по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3668314.html

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