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Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)

Культура Материалы 5 декабря 2022 23:11 (UTC +04:00)
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)

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БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного писателя, известного журналиста, политического и общественного деятеля, просветителя Джамиля Алибекова (1927-2014 годы).

Джамиль Алибеков родился в 1927 году в селе Дедели Физулинского района. В 1949 году окончил факультет востоковедения Бакинского государственного университета, где учился на отлично. С 1949 года он был принят в газету "Азербайджанская молодежь". Впоследствии занимал должность ответственного секретаря и редактора.

С 1970 года Джамиль Алибеков - заместитель председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Азербайджана. За организацию передачи "Булаг" был удостоен премии "Золотое перо".

В 1974-1984 годах - директор киностудии "Азербайджанфильм". Многие из выпущенных в этот период киностудией фильмов ("Деде Горгуд", "Бабек", "Дервиш взрывает Париж", "Звук свирели", "Допрос", "День рождения", "Свекровь" и другие) были удостоены наград.

В 1984-1988 годах Джамиль Алибеков был главным редактором, директором Азербайджанского государственного издательства ("Азернешр").

Джамиль Алибеков - автор более 40 художественных произведений. Первые очерки ("Первые шаги", "Труд и героизм", "Три сестры") опубликовал в 1954 году в газете "Азербайджанская молодежь". Первый роман - "Испытание" он написал в 1964 году. Перевёл на азербайджанский язык "Материнское поле", "Белый пароход" и "Первый учитель" Чингиза Айтматова, "Индиану" Жорж Санд.

По мотивам его повести снят фильм "Льдина в теплом море".

Скончался в Баку 26 октября 2014 года.

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)
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