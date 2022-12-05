Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного общественного деятеля, писателя Джамиля Алибекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения видного писателя, известного журналиста, политического и общественного деятеля, просветителя Джамиля Алибекова (1927-2014 годы).

Джамиль Алибеков родился в 1927 году в селе Дедели Физулинского района. В 1949 году окончил факультет востоковедения Бакинского государственного университета, где учился на отлично. С 1949 года он был принят в газету "Азербайджанская молодежь". Впоследствии занимал должность ответственного секретаря и редактора.

С 1970 года Джамиль Алибеков - заместитель председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Азербайджана. За организацию передачи "Булаг" был удостоен премии "Золотое перо".

В 1974-1984 годах - директор киностудии "Азербайджанфильм". Многие из выпущенных в этот период киностудией фильмов ("Деде Горгуд", "Бабек", "Дервиш взрывает Париж", "Звук свирели", "Допрос", "День рождения", "Свекровь" и другие) были удостоены наград.

В 1984-1988 годах Джамиль Алибеков был главным редактором, директором Азербайджанского государственного издательства ("Азернешр").

Джамиль Алибеков - автор более 40 художественных произведений. Первые очерки ("Первые шаги", "Труд и героизм", "Три сестры") опубликовал в 1954 году в газете "Азербайджанская молодежь". Первый роман - "Испытание" он написал в 1964 году. Перевёл на азербайджанский язык "Материнское поле", "Белый пароход" и "Первый учитель" Чингиза Айтматова, "Индиану" Жорж Санд.

По мотивам его повести снят фильм "Льдина в теплом море".

Скончался в Баку 26 октября 2014 года.