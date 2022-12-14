В Баку пройдет Неделя турецкого кино: звезды на пути в Азербайджан

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 17-21 декабря пройдет Неделя турецкого кино, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Неделя турецкого кино в Баку пройдет при организации министерства культуры и туризма Турции, министерства культуры Азербайджана и Бакинского Института Юнуса Эмре.

В мероприятии примут участие звезды турецкого кино Ипек Тузджуоглу, Дидем Балчин, Илькер Аксум, Умут Карадаг, известные режиссеры Мустафа Кара, Мехмет Алтынал и Галип Гюнель.

17 декабря, в день открытия Недели турецкого кино, вниманию публики будет представлен фильм Семиха Капланоглу "Baglilik Hasan" (Верность Хасану). А 19 декабря состоится мастер-класс Семиха Капланоглу.

Цели проведения Недели турецкого кино в Баку - собрать вместе представителей турецкого и азербайджанского киносектора, передача опыта, установление контактов между режиссерами, актерами и сценаристами и т.д.

В рамках мероприятия зрители смогут посмотреть следующие киноленты - "Baglilik Hasan" (Верность Хасану), "7. Koğuştaki Mucize" (Чудо в камере №7), "Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren" (Пересечение: Хорошо, что ты есть, Эрен), "Adanis: Kutsal Kavga" (Аданис: священная битва), "Askin Ömrü" (Жизнь любви), "Ankara Yazi Veda Mektubu " (Анкаринское лето), "Rafadan Tayfa Göbeklitepe".

Отметим, что Умут Карадаг и Дидем Балчин хорошо известны азербайджанскому зрителю по работе в сериале "Kurulus: Osman" (Основание: Осман), Илькер Аксум – по сериалу "Yabanci damat" (Иностранный жених), а Ипек Тузджуоглу – по сериалу "Asmali konak" (Особняк с виноградными лозами).