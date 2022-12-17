Из ВГИКа в Госдуму: в Москве представляют азербайджанскую "Сагу о гранате" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - У известного азербайджанского мультипликатора и художника Аскера Мамедова напряженный выставочный план в Москве – состоялся вернисаж в стенах знаменитого ВГИКа, а скоро ожидается открытие его экспозиции в Государственной Думе России, сообщили Trend Life в пресс-службе межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) – альма-матер Аскера Мамедова, куда, по признанию мэтра, он попал совершенно случайно, придя за компанию с другом посмотреть хорошее кино. Посмотрел фильм, узнал в учебной части, что можно поступить на программу по мультипликации научного кино, где нужны художники, интересующиеся наукой, и остался. «ВГИК – это сказочное гнёздышко для творческих людей, ключ к пониманию космоса, удивительный мир общения с единомышленниками. Прогуливаясь по старому зданию ВГИКа, где сейчас музей, я словно вернулся в свою молодость, и это растрогало меня до слёз, - рассказывает Аскер Мамедов о своей встрече с вузом в наши дни. – В стенах ВГИКа работали совершенно потрясающие, выдающиеся люди! Когда мне было 22 года, одно слово Сергея Бондарчука – «Здравствуйте!», – сказанное им мне в одном из коридоров ВГИКа, буквально изменило меня, и с тех пор всю жизнь даёт мне творческую энергию».

Знакомства с признанными мэтрами советского кино, оказали серьезное влияние на становление Мамедова-художника. «Во ВГИКе была такая прекрасная традиция: если педагог тебе нравится, ты, с его разрешения, приходишь к нему на занятие и слушаешь лекцию вместе с его студентами, - вспоминает Аскер Мамедов. - Например, я дружил с Борисом Бабочкиным, замечательным учителем и гениальным актёром, который сыграл Чапаева в знаменитом одноимённом фильме. Мы познакомились с Борисом Андреевичем в столовой ВГИКа, когда он предложил мне подсесть к нему. Мы разговорились, и он пригласил меня зайти в Малый академический театр, где был художественным руководителем и режиссёром. Мы быстро стали друзьями, и я все годы ходил в этот театр бесплатно, но главное – имел возможность пообщаться с этим прекрасным человеком».

И все же главным, что питает талант Аскера Мамедова, и по сей день остаются его детские воспоминания о родной земле. «Моё детство прошло в Карабахе – одном из важнейших культурных, духовных центров Азербайджана, где процветают абсолютно все виды народного творчества: музыка, песни, танцы, ковроткачество, - рассказывает прославленный художник. "Естественно, я с детства всё это видел, впитывал, изучал – помогал собирать травы и корни, а потом наблюдал, как моя бабушка кипятит их в огромных казанах, окрашивая нити для ковров. В моих родных краях практически все умели ткать, в том числе и моя семья, и я любовался процессом ткачества, национальными узорами и рисунками. Всё это повлияло на мой духовный мир и творчество. Я вырос в совершенно волшебной атмосфере и, возможно, именно поэтому решил стать художником».

Безусловно и образ граната в работах Аскера Мамедова, давших название выставке по одноименной картине «Сага о гранате» – родом из детства. «Гранат как символ Азербайджана прославился на моих выставках в Латвии и Франции в 2012 году. Этот образ захватил мои мысли и творчество, и с тех пор я не раз обращался к нему, показывая миру красоту моей Родины", - говорит мастер. – Центральная картина выставки именно так и называется, «Сага о гранате». На ней и прекрасные горы, и облака, и узоры ковров и, конечно гранат, как символ Азербайджана, плод любви и красоты – недаром фигуры на картине повёрнуты лицом друг к другу, как возлюбленные, а не спиной, как противники».

Но в творчестве Аскера Мамедова лицом друг к другу повернуты не только персонажи картин,но и две культурных традиции – азербайджанская и российская. «Два крыла сердца: одно – Азербайджан, другое – Россия», - так определяет свои жизнь и творчество известный художник. «Две искры любви с детства запали мне в душу, и с годами они превратились в два крыла сердца, которые одинаково поддерживают и вдохновляют меня, дарят творческий полёт. Фольклор, национальное творчество любого народа – и Азербайджана, и России – по структуре своей очень похожи, ведь они говорят о душе народа: радости и печали, героизме и победах. Все народы схоже мыслят о любви, красоте и счастье. Конечно, стили, элементы и колорит будут разными, но суть и смысл у народного творчества общие, порождены ли они на заснеженных просторах России или в тепле и горах Азербайджана», - убежден Аскер Мамедов.

Память и любовь к Родине, по признанию художника, помогают ему двигаться дальше, не отрываясь от своих корней, что очень важно для любого творческого человека. Поэтому последние годы, которые выдались особенно судьбоносными для родного Аскеру Мамедову Карабаха, вдохновили художника на многие прекрасные работы. «Долгие годы я очень болезненно переживал творящуюся несправедливость, как любой творческий, мыслящий человек, - рассказывает он. – Свои чувства я выражал в картинах, как, например, «Гранатовый сон о Карабахе». Карабаху посвящена и одна из картин текущей выставки – «Харыбюльбюль», изображённые на ней цветы растут на Карабахской земле. Но есть и другие картины: «Карабахские кони», «Полдень Карабаха». Победа очень вдохновила меня, ведь это не просто радостное событие, а торжество справедливости».

Сейчас в столице России готовятся выставки Аскера Мамедова в МИДе и в Государственной Думе. Заместитель руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев подчеркнул, что эти выставки имеют не только художественную значимость. «Искренний тёплый интерес к работам азербайджанского мастера в Москве – прекрасный пример культурного взаимодействия Азербайджана и России, которое происходит на самых разных уровнях и в самых разных формах, неизменно способствуя духовному и творческому взаимообогащению, укреплению взаимопонимания и дружбы наших народов. А потому, безусловно, в обеих наших странах подобные мероприятия получают всяческую поддержку, недаром следующая выставка Аскера Мамедова пройдёт в Государственной Думе России», - отметил Дмитрий Савельев.