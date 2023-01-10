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Представлены кадры со съемок фильма "Arşın mal alan" 1945 года (ВИДЕО)

Культура Материалы 10 января 2023 21:41 (UTC +04:00)
Представлены кадры со съемок фильма "Arşın mal alan" 1945 года (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Вниманию общественности представлены кадры со съемок художественного фильма "Arşın mal alan" (1945 год), сообщает Trend Life.

Эти кадры представлены на YouTube-канале "AzTV Tarix". На них, наряду с актерами, также запечатлены те, кто работал над созданием фильма.

Напомним, что режиссеры фильма – Рза Тахмасиб и Николай Лещенко, операторы – Алисаттар Атакишиев и Мухтар Дадашев. Полнометражный художественный фильм "Arşın mal alan" был представлен зрителям первого октября 1945 года. Роль молодого купца Аскера в фильме исполнил народный артист СССР Рашид Бейбутов, образ Гюльчохры воплотила народная артистка Азербайджана Лейла Бадирбейли.

Данная кинокартина включена в список фильмов, объявленных государственным достоянием Азербайджанской Республики.

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