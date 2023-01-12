Юные азербайджанцы участвуют в конкурсе "Танец Каспия" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного Управления культуры города Баку во Дворце культуры поселка Мардакан прошел последний отборочный тур танцевального конкурса "Xəzərin rəqsi" (Танец Каспия), сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Основные цели проведения конкурса – сохранение древних традиций танцевального искусства, расширение интереса к танцам, выявление талантов в этой области и содействие их профессиональному развитию.

В состав жюри конкурса вошли народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова, заслуженные артисты Рашад Гашимов, Эльчин Аллахвердиев, Гюльмамед Шахвердиев, а также художник-дизайнер Рухия Алиева.

Танцевальный конкурс проходит по трем возрастным категориям: 6-10 лет (46 участников), 11-15 лет (44 участника), 16-18 лет (восемь участников).