Мой белый голубь… Памяти жертв 20 Января посвящается (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя 20 января в 16.00 состоится показ спектакля "Mənim ağ göyərçinim" (Мой белый голубь), посвященный 33-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Лирическая драма повествует о чистой и несчастной любви юноши и девушки - Агиля и Туран. В спектакле, посвященном светлой памяти шехидов 20 Января, использованы кадры документальной кинохроники, современные сценические технологии.

Автором пьесы является писатель-драматург Тамара Велиева, режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова, художник-постановщик - Шота Глурджидзе (Театр имени Туманашвили, Грузия) музыкальное оформление - Владимир Неверов, хореограф – Вюсал Мехралиев.

В ролях – заслуженные артисты Насиба Эльдарова, Ильхам Асадов, актеры Ильгара Тосова, Гюнель Мамедова, Мирзага Мирзоев, Рамиг Насиров, Керем Хадызаде, Анар Шафиев, Зульфия Алгусейнова, Халида Шарифова, Рашад Сафаров, Адалят Абдулсамед, Хусния Ахмедова, Ясемен Малик, Ровшан Аббасов и другие.

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