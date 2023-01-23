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"Жизнь, связанная с культурой" - проект минкульта, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву

Культура Материалы 23 января 2023 17:33 (UTC +04:00)
"Жизнь, связанная с культурой" - проект минкульта, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева" Министерство культуры Азербайджана реализует проект "Жизнь, связанная с культурой", сообщили Trend Life в ведомстве.

В рамках проекта будут представлены исторические фотографии общенационального лидера Гейдара Алиева с культурных мероприятий, в которых он принимал непосредственное участие в разные годы, а также его мысли, высказанные в отношении культуры и искусства.

Проект будет доступен на официальном сайте Министерства культуры и его аккаунтах в социальных сетях.

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