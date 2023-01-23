"Жизнь, связанная с культурой" - проект минкульта, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву

БАКУ /Trend Life/ - В связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева" Министерство культуры Азербайджана реализует проект "Жизнь, связанная с культурой", сообщили Trend Life в ведомстве.

В рамках проекта будут представлены исторические фотографии общенационального лидера Гейдара Алиева с культурных мероприятий, в которых он принимал непосредственное участие в разные годы, а также его мысли, высказанные в отношении культуры и искусства.

Проект будет доступен на официальном сайте Министерства культуры и его аккаунтах в социальных сетях.