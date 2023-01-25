Акмеизм в Баку - культ конкретности, вещественности образа... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках поэтического проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" очередной вечер был посвящен русскому поэту Серебряного века, создателю школы акмеизма, прозаику и драматургу Николаю Гумилеву (1886 -1921), сообщает Trend Life.

На открытии вечера автор проекта, поэт и режиссер Ирана Гасымова рассказала о жизни и творчестве Николая Гумилева.

"Он говорил, что у хорошего поэта детство не должно быть скучное, оно может быть очень веселым или очень печальным, но не скучным. В отличии от всех его коллег поэтов Николай предпочитал путешествовать не в Европу, а в Африку. Он привозил из Африки экспонаты и предметы быта аборигенов, которые носили научную ценность.

Он был антикабинетным поэтом. В своих произведениях он взывал к истокам, самым архетипичным понятиям: к плоти, греху, к соперничеству со зверем. Кровавые законы еще остались в людях, и поэт считал, что люди к этому вернуться", – отметила Ирана Гасымова.

В 1912 году он вместе с Сергеем Городецким создал художественное объединение "Цех поэтов", куда входили его супруга Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие. В этом объединении сформировалось новое литературное направление акмеизм (от древнегреческого "расцвет чего-либо"). Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова. Акмеизм - это культ конкретности, "вещественности" образа, "искусство точно вымеренных и взвешенных слов", который противопоставляли символизму. Впервые этот термин употребил Гумилев.

Стихи Гумилева продекламировали известные поэты и любители поэзии, среди которых были - Гасым Халилов, Лейли Салаева, Нателла Керимова, Нигяр Бабаева, Саида Субхи, Лала Гасанова, Зарема Манафова, Назакет Гасанова, Дмитрий Бабинцев, Наиля Габиб, Зиньят Самир, Ильмира Одинаева, Азиза Лайм, Инга Бахолдина, Арзу Мурадова и Вера Великанова

На вечере Ирана Гасымова анонсировала, что 13 февраля, в Государственном театре Рашида Бейбутова состоится ее поэтический спектакль "Мужчина и Женщина", автором сценария и режиссером которого является сама поэтесса.

Отметим, что помимо проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой", так же регулярно проводит "Открытый поэтический микрофон" и “Poetry battl с Ираной Гасымовой".