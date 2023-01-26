"Цветы" в Баку – проект, посвященный этюдным композициям

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке Министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" в Баку будет организован проект "Çiçəklər" (Цветы), посвященный этюдным композициям. Об этом Trend Life сообщили в Центре искусств "Хатаи".

Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи Азербайджана, состоится в Центра искусств "Хатаи" первого февраля в 14:00, в нем могут принять участие профессиональные художники и любители в возрасте 15-29 лет.

Для регистрации на участие в проекте необходимо до 30 января отправить заявку по номеру 051 310 74 01 (WhatsApp) указав свое имя, фамилию и год рождения.

Участникам проекта будут вручены сертификаты.

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