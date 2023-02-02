В Баку прошел концерт "Посвящение Иоганну Себастьяну Баху" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/- На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт под названием "Посвящение Иоганну Себастьяну Баху", сообщает Trend Life.

В программе вечера выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.

В исполнении солистов - заслуженной артистки Фариды Мамедовой (сопрано), лауреатов республиканских и международных конкурсов Сируза Мамедова (труба), Махира Тагизаде (баритон), Мирхалида Мамедзаде (флейта) и Умиды Абасовой (скрипка) прозвучали сочинения композитора.

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) - немецкий композитор, органист, музыкальный педагог. Бах написал более тысячи музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Композитор не работал лишь в жанре оперы.

Бах писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые — переработанными версиями своих произведений. Творческое наследие Баха интерпретируется как обобщение музыкального искусства барокко.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az