Письмо незнакомки. Бакинская история о женщине несчастной и счастливой одновременно (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене независимого театра M.Teatr (Mənim teatrım) состоялась премьера спектакля "Письмо незнакомки", поставленного создателем и художественным руководителем театра, режиссёром и сценаристом, народным артистом Азербайджана Видади Гасановым по одноименной новелле австрийского классика Стефана Цвейга, сообщает Trend Life.

Композитор – Ройя Гусейнова, художник – Улькер Алиева, ассистент режиссера – Сабина Сулейманова. В ролях – заслуженный артист Ильгар Джахангир, актеры – Оксана Расулова и Зия Ага.

Спектакль был поставлен в жанре мелодрамы. Новелла начинается с того, что её главный герой - известный писатель получает письмо от незнакомки. Во время чтения письма он узнаёт о том, что эта женщина всю свою жизнь любила только его, в письме описываются все случаи, когда их жизненные пути пересекались. Это история о женщине, полюбившей с юных лет своего красавца-соседа. О ее мечте быть с ним. История о женщине несчастной и счастливой одновременно. История о мужчине ветреном, находящем удовольствие в небольших любовных интрижках. История о мужчине, получившим в день своего рождения письмо незнакомки… А, оказывается он знал ее. Встречал и не узнавал. В каждую встречу она представлялась ему в новом свете, новой, другой женщиной ...