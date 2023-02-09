Родина вверена нам шехидами - в Баку открылась выставка в память о героях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее Независимости Азербайджана в Баку прошло мероприятие под названием "Vətən: Şəhid əmanəti" (Родина вверена нам шехидами), сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано в память о шехидах 44-дневной Отечественной войны, в его ходе была представлена выставка на основе проекта "Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün" (Герои жертвуют собой, чтобы Родина жива была), реализуемого с 2021 года.

В экспозицию выставки вошли личные вещи шехидов - майора Натига Исмайлова, старших лейтенантов Сахила Мамедова и Махмуда Маликова, старшего прапорщика Ясена Ахмедова, старшего сержанта Вусала Аллахъярова, младшего сержанта Эльшана Муслимова и солдата Эльвина Бабаева.

Выставка продлится до 20 февраля.