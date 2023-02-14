В Баку состоялась премьера поэтического спектакля "Мужчина и Женщина" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, состоялась премьера поэтического спектакля "Мужчина и Женщина", сообщает Trend Life.

Автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли выступила Ирана Гасымова. С ней на сцене выступил хореограф, постановщик и актер Кямран Мамедов.

Поэтический спектакль окунул зрителей в атмосферу любви, чувств и страстей. Герои прошли все этапы любви: влюбленность, накал страстей, сомнения и даже разлуку. Вряд ли в арсенале человеческих чувств и эмоций найдется что-то ярче и желаннее, чем любовь и страсть. Они редко ходят по отдельности, все больше вместе, сплетаются в один узел и даже путают без того подчас сложные отношения.

Некоторые считают, что страсть и любовь – это одно и то же. Но это не так! Надо уметь отличать безумие всепоглощающей страсти от любви, которая не должна быть слепой, - ведь это не просто чувство, но еще и ответственное поведение и взаимоуважение. Любви без уважения не будет. А сила страсти способна принести как разрушения, так и позволить человеку раскрыть непознанные грани своей личности. Страсть затмевает все другие ощущения, в то время как любовь дарит человеку настоящее счастье - это бескорыстное, заботливое и внимательное отношение друг к другу. Любовь – это забота не о себе, а о нас двоих, это самопожертвование ради счастья другого человека. Любить – значит делать человека счастливым!

Выступления артистов сопровождались лирическими композициями скрипачей заслуженной артистки Азербайджана Юли Моториной и лауреата международных конкурсов Саида Мамедова.