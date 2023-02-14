Серенада сложных чувств - в Баку открылась художественная выставка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baba Budan’s Coffee&Sweets открылась художественная выставка "Серенада", работ мастеров и молодых художников, организованная Chagh Art Platform, сообщает Trend Life.

На открытии руководитель Chagh Art Platform, ученый-искусствовед Галиб Гасымов отметил, что главная тема выставляемых работ - человеческая любовь - одна из главных тем мирового искусства.

Любовь бывает разной, и конечно же мы в первую очередь имеем ввиду любовь мужчины и женщины, в которой есть столько прекрасных и светлых оттенков - это и нежность, и страсть, и романтика. Художники с помощью своих картин всегда стремились донести до нас свое видение этого восхитительного чувства, которое сопровождало человечество на протяжении всей его истории. И, конечно же, любовь к природе, близким и родным, что является основополагающим факторами человеческого развития, морально-нравственных и духовных ценностей.

Картины, представленные в экспозиции, также демонстрируют эти сложные человеческие чувства. Каждое из произведений, объединенных в "Серенаду", приглашает зрителей посмотреть на художественные жемчужины, в которых отражены разные чувства художников и скульпторов, их мысли о любви.

В экспозиции представлены работы мастеров и молодых художников, среди которых Рафаэль Алиев, Фикрет Ибрагимли, Фархад Ялгузаг, Лейла Алтунай, Эллада Исмаил, Джавид Мамедов, Сахиб Ягубов, Эльчин Гусейн, Чинара Бахшыева, Мушфиг Гейдаров, Инара Назарли, Рашад Рзаев, Замиг Рзаев, Алина Игнатова, Сара Низам, Назрин Гасанова и Бановша Иманова.