Любовь и ярость - страсти в цыганском таборе в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Алеко", посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова, сообщает Trend Life.

"Алеко" - первая опера Рахманинова, написанная им по поэме Александра Пушкина "Цыгане", в качестве дипломной работы в Московской консерватории.

Это драматическая опера, включающая яркие сцены жизни цыганского табора, запоминающиеся арии главных героев – их психологические портреты – и красочные оркестровые эпизоды.

Действие одноактной оперы разворачивается в цыганском таборе, куда Алеко пришел за Земфирой, которую любил. До недавнего времени это чувство было взаимным, но она увлеклась Молодым цыганом. Алеко не готов прощать измену, и в порыве ярости убивает влюбленных.

В постановке впервые в главных партиях дебютировали молодые, талантливые вокалисты театра. Партию Алеко исполнил Махир Тагизаде, в партии Земфиры выступила Фатима Джафарзаде, а роль молодого цыгана исполнил Атяш Гараев. Все трое дебютантов на высоком профессиональном уровне выступили как с вокальной, так и артистической точки зрения прекрасно. В спектакле также принимали участие народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Старого цыгана) и солистка Нина Макарова (партия Старой цыганки).

Особых похвал заслуживает хоровой коллектив театра под руководством заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой, замечательно выступивших в спектакле.

Успех оперы во многом обеспечил симфонический оркестр театра под руководством народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова.

Отметим, что показ прошел при полном зрительском зале, публика очень эмоционально поддерживала участников спектакля, сопровождая их выступление бурными аплодисментами и криками "Браво!".

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