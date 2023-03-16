Музыка, которая завораживает - концерт в филармонии в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижера Орхана Гашимова.

Солистка программы - ученица Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, лауреат республиканских и международных конкурсов, скрипачка Сура Руфат (класс заслуженного учителя, профессора Фатимы Идиатулиной) представила слушателям произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Музыкальные сочинения звучали многогранно и завораживающе. Выступление музыкантов произвело большое впечатление на слушателей.