В Баку открылась выставка "По следам прошлых поколений" Школы Современного Искусства YARAT (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку открылась вторая итоговая выпускная выставка студентов Школы Современного Искусства YARAT под названием "По следам прошлых поколений", организованная Пространством Современного Искусства YARAT, сообщает Trend Life. Экспозиция представлена в Проектном Пространстве ARTIM.

Школа Современного Искусства YARAT под руководством заслуженного художника Сабины Шихлинской успешно реализовала теоретические и практические образовательные программы для художников в мультидисциплинарных областях, арт-менеджеров, кураторов и искусствоведов по фундаментальным направлениям современного искусства на протяжении года. В итоге 27 студентов освоили различные направления в искусстве и подготовили 3 разных выпускных проекта.

В современном мире традиционные границы, становящиеся всё менее важными, подвержены утрате смысла и ценности. В мире, суженном во времени и пространстве, взаимные зависимости и культурные передвижения упрощаются. Это может привести к нравственной эрозии, утрате национальной идентичности народов и культурного сходства между ними. Близость, созданная глобализацией, также сопровождается нравственным кризисом, чувством отчуждения и разобщения среди людей. Эти темы исследуют выставки "Вавилон 2.0", "По следам прошлых поколений" и "Ищу исцеление от страданий".

Нынешняя экспозиция "По следам прошлых поколений" освещает праздник Новруз, тесно связанный с нашей национальной идентичностью, пытается показать связь природы и человека, коллективную жизнь без гендерных и социальных ролей в обществе. Куратор - Айнур Абуталыбова, менеджер проекта - Илькана Самедова, художники - Фидан Гумбетли, Тамира Ибрагимова, Фидан Назимгызы, Наджаф Озтюрк, Алина Юсупова. Выставка будет представлена до 16 апреля. Режим работы: вторник– воскресенье, 12:00-20:00. Локация - Проектное Пространство ARTIM.

Материал о первой выставке "Вавилон 2.0" по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3724857.html

Третья выставка "Ищу исцеление от страданий" пройдет с 21 апреля по 4 мая. Куратор- Бахтияр Алиев, менеджер проекта - Фидан Гусейнова, художники- Сяма Абдалова, Айтен Абдуллаева, Дилара Ализаде, Айгюн Бахшиева, Мурад Велиев, Заур Гахраманов, Джейран Мир-Гасым, Нармин Насибова, Ленай Сеидализаде.

Фото - Заур Мустафаев