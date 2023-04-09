Памяти Ираны Тагизаде – аплодисментами в последний путь со сцены Бакинской русдрамы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна представил видеоматериал в память об Иране Тагизаде, сообщает Trend Life. В видеоматериале запечатлены кадры чествования творческих коллективов спектаклей, поставленных режиссером в различные годы.

Народная артистка Ирана Тагизаде с 1984 года в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна поставила более сорока ярких спектаклей, среди которых "Судьба Артиста", "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание"", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", "Братья Карамазовы", "12-я ночь или что вам угодно" и многие другие.

Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофига Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Ирана Тагизаде – дочь прославленного режиссера, народного артиста Тофига Тагизаде и известного актера театра и кино, телеведущего, заслуженного артиста Фирдовси Атакишиева. Скончалась сегодня на 66-ом году жизни. Завтра в мечети Тезепир с 10.00-12.00 пройдет церемония прощания с артистом. Будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.