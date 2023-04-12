Азербайджанский поэт стал победителем суперфинала международного проекта в России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский поэт Сахиб Мамедов стал победителем суперфинала международного поэтического баттла "В Переплёт", который прошел в большом зале Центрального дома литераторов в Москве, сообщает Trend Life.

Авторитетное жюри возглавил главный редактор «Литературной газеты», писатель, поэт и прозаик, публицист, литературный критик, Председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России Максим Замшев.

По правилам, соревнования прошли по двум направлениям – среди поэтов и среди актеров. В суперфинале встретились победители - Сахиб Мамедов и россиянин Алексей Войтюк. Кстати, среди актеров были такие популярные как Инна Коляда, Владимир Халтурин, Роман Стабуров и другие.

Решением жюри победителем был объявлен представитель Азербайджана Сахиб Мамедов.

"Редко, когда на одном мероприятии встречаются столько маститых поэтов и известных актеров. Противостояние было нелегким, оттого интересным. Спасибо за высокую оценку и присужденную мне победу в финале и в суперфинале! Хочу отметить, что литературные баттлы – это не спортивные состязания, где определяется сильнейший. Важна сама атмосфера, царящая в зале, а она заряжала и вдохновляла! Даже птицы весенним утром не спорят о том, чей голос лучше. Их хор прекрасен в многоголосье. Все участники бесспорно талантливы и каждый из них по-своему особенный. Поздравляю организаторов, участников и членов жюри с этим праздником поэзии!", - отметил Сахиб Мамедов, выразив особую благодарность за приглашение поэтессе Нино Сабанадзе.

Сахиб Мамедов - лауреат международных поэтических конкурсов в России, Беларуси, Украине и других странах. Дважды лауреат литературного конкурса-фестиваля "Насими" (2018, 2019), лауреат Евразийского фестиваля ЛиФФт-2019, обладатель звания "Лучший международный поэт года 2022" Пекинским Международным исследовательским центром перевода поэзии (IPTRC). Член Союза писателей Азербайджана, России, Северной Америки и Интернационального союза писателей.