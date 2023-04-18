Мир удивительной музыки в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках серии абонементных концертов прошло выступление Азербайджанского государственного струнного квартета, сообщает Trend Life.

Композитор, музыковед Рюзгяр Ахмедзаде представила внимаю аудитории краткую информацию о произведениях, вошедших в программу.

Струнный квартет и хор "Шамс Гямар" (художественный руководитель и дирижёр Лейла Залиева) исполнили "Квартет" Мусы Мирзоева, "Миниатюры" Хайяма Мирзазаде, произведение "Rənglər" для хора и струнного квартета Рюзгяр Ахмедзаде, народную песню "Yaylıq" (переложение для хора и струнного квартета Рюзгяр Ахмедзаде).

Исполненные произведения погрузили слушателей в мир удивительной музыки. Своим виртуозным исполнительским мастерством музыканты показали всю глубину и красоту сочинений.

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