Союз кинематографистов Азербайджанской республики провел мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) провел в Киноцентре "Низами" мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Выступившие председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, народный артист, режиссер Огтай Миргасымов, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев, заслуженный деятель искусств, киновед Айдын Кязымзаде, народный артист, кинорежиссер и сценарист Вагиф Мустафаев рассказали о большой роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии национального кино, поделились воспоминаниями.

Было отмечено, что в этом году азербайджанский кинематограф отмечает свое 125-летие. За истекший период отечественное кино прошло славный путь развития. Становление и плодотворная деятельность азербайджанского кинематографа, формирование концепции национального кино, укрепление его материально-технической базы неразрывно связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. Именно по инициативе общенационального лидера Азербайджана в 2000 году был учрежден профессиональный праздник кинематографистов - День национального кино, который ежегодно отмечается 2 августа.

Причем, до 1969 года – когда Гейдар Алиев возглавил республику, в Азербайджане был всего один народный артист Аждар Ибрагимов. И именно благодаря заботе и вниманию общенационального лидера многие деятели культуры и искусства были по достоинству оценены высокими государственными званиями наградами. В 70-е годы прошлого века благодаря усилиям Гейдара Алиева были сняты исторические фильмы, среди которых "Насими" Гасана Сеидбейли, "Деде Горгуд" Тофига Тагизаде, "Бабек" и "Низами" Эльдара Гулиева, которые снискали огромную любовь зрительской аудитории и были удостоены наград на многих всесоюзных фестивалях. Благодаря содействию Гейдара Алиева вышел на экраны фильм Расима Оджагова "Допрос", снятый в 1979 году и удостоенный Госпремии СССР. Великий лидер всегда думал о будущем страны, отправлял молодежь Азербайджана учиться в лучшие вузы за границу, среди них были и молодые азербайджанские кинематографисты.

С момента обретения Азербайджаном независимости, когда в 1993 году великий лидер Гейдар Алиев вернулся к политической власти в стране, начался новый этап развития отечественного кинематографа, были выделены средства, начались съемки новых фильмов, среди которых такие культовые картины как "Судьба государя" по произведению выдающегося писателя Ильяса Эфендиева и фильм "Жизнь Джавида", посвященный видному драматургу Гусейну Джавиду.

В заключении был представлен фильм Вагиф Мустафаева "Путь отца" из 12-серийного документального цикла о жизни и деятельности Гейдара Алиева.