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В Бакинской филармонии состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

Культура Материалы 12 мая 2023 19:09 (UTC +04:00)
В Бакинской филармонии состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 22 мая состоится концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в филармонии.

На музыкальном вечере выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солистка программы - лауреат республиканских и международных конкурсов Натаван Микаилгызы (канон). На вечере прозвучат произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

В Бакинской филармонии состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
В Бакинской филармонии состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
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