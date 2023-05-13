В Баку пройдет воркшоп скульпторов в рамках фестиваля "Наследие Гейдара Алиева"

БАКУ /Trend Life/ - На открытой площадке галереи NUR Art House 14 мая с 15.00 до 18.00 в рамках фестиваля "Наследие Гейдара Алиева", посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, пройдет воркшоп скульпторов, сообщает Trend Life.

Проект реализуется НПО Arts Council Azerbaijan, World Craft Council Europe и галереей NUR Art House. Автор фестиваля - Дадаш Мамедов, куратор воркшопа - Теймур Гарибов.

Цель воркшопа скульпторов - не только создание объектов визуального искусства, но и возможность посмотреть на работу мастера во время творческого процесса, а также пообщаться с людьми искусства в неформальной обстановке. Гостям воркшопа будет предоставлена возможность увидеть кропотливый и сложный процесс создания скульптуры, причем сразу в разных стилях.

В воркшопе участвуют Айсель Нагиева, Заур Гахраманов, Фарид Мамедов, Зюмрюд Аббасзаде, Заният Мамедова, Мялякханым Алиева, Амин Алескерли, Гюлара Набиева, Динара Музаффарли.

Воркшоп как форма самосовершенствования мастеров и обучения начинающих талантов проводится в целях поддержки творческой молодежи и пропаганды культуры и искусства Азербайджана.

Вход свободный.

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