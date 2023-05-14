Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира "Новая эра" при ЮНЕСКО, сообщает Trend Life.

На церемонии награждения в Бакинском филиале Академии Art House президент Международной академии художеств "Новая эра" при ЮНЕСКО, академик, профессор Института культуры ЮНЕСКО, член Международной гуманитарной академии "Европа-Азия" и Мировой ассоциации художников, народный художник России Анатолий Силов отметил большой вклад талантливого художника в мировое изобразительное искусство.

Джасар Мамедов родился в семье всемирно известного художника, кавалера государственных орденов и медалей разных стран, народного художника Азербайджана, члена Союза художников ЮНЕСКО и Международной академии художеств мира, профессора Сакита Мамедова. Его супруга – талантливый живописец Аян Мамедова, дочь прославленного художника, народного художника, члена Международной академии художеств мира, кавалера ордена "Шохрат", профессора Государственного университета культуры и искусств Арифа Азиза. Обладатель ордена "Чести" Европейской академии естественных наук и других наград Джасар Мамедов с успехом участвуют в выставках за рубежом, выставлялся во многих престижных музеях и галереях мира, работы находятся в частных коллекциях. В частности, в честь 75-летия всемирно известного Виндзорского королевского конного шоу, в качестве памятного подарка от имени Азербайджана королеве Великобритании Елизавете II был вручен ее портрет кисти художника.

Штаб-квартира Международной академии художеств мира "Новая эра" учреждена ЮНЕСКО в 2008 году и размещена в городе Сплит (Хорватия). В настоящее время более тридцати стран являются членами Академии и имеют филиалы в разных городах мира: Анкара (Турция), Харбин (Китай), Чебоксары (Россия), Баку (Азербайджан) и др. Академия предназначена для культурного диалога и обмена мнениями между представителями высокого искусства, а также сохранения культурного наследия народов, организации международных выставок, а также является подспорьем для талантливых художников, содействуя их участию на выставках, форумах, конференциях, симпозиумах.