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Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)

Культура Материалы 14 мая 2023 15:17 (UTC +04:00)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира "Новая эра" при ЮНЕСКО, сообщает Trend Life.

На церемонии награждения в Бакинском филиале Академии Art House президент Международной академии художеств "Новая эра" при ЮНЕСКО, академик, профессор Института культуры ЮНЕСКО, член Международной гуманитарной академии "Европа-Азия" и Мировой ассоциации художников, народный художник России Анатолий Силов отметил большой вклад талантливого художника в мировое изобразительное искусство.

Джасар Мамедов родился в семье всемирно известного художника, кавалера государственных орденов и медалей разных стран, народного художника Азербайджана, члена Союза художников ЮНЕСКО и Международной академии художеств мира, профессора Сакита Мамедова. Его супруга – талантливый живописец Аян Мамедова, дочь прославленного художника, народного художника, члена Международной академии художеств мира, кавалера ордена "Шохрат", профессора Государственного университета культуры и искусств Арифа Азиза. Обладатель ордена "Чести" Европейской академии естественных наук и других наград Джасар Мамедов с успехом участвуют в выставках за рубежом, выставлялся во многих престижных музеях и галереях мира, работы находятся в частных коллекциях. В частности, в честь 75-летия всемирно известного Виндзорского королевского конного шоу, в качестве памятного подарка от имени Азербайджана королеве Великобритании Елизавете II был вручен ее портрет кисти художника.

Штаб-квартира Международной академии художеств мира "Новая эра" учреждена ЮНЕСКО в 2008 году и размещена в городе Сплит (Хорватия). В настоящее время более тридцати стран являются членами Академии и имеют филиалы в разных городах мира: Анкара (Турция), Харбин (Китай), Чебоксары (Россия), Баку (Азербайджан) и др. Академия предназначена для культурного диалога и обмена мнениями между представителями высокого искусства, а также сохранения культурного наследия народов, организации международных выставок, а также является подспорьем для талантливых художников, содействуя их участию на выставках, форумах, конференциях, симпозиумах.

Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
Джасар Мамедов избран академиком Международной академии художеств мира при ЮНЕСКО (ФОТО)
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