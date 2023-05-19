Будь голосом природы! Международный день музеев в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра прошла серия мероприятий, посвященных Международному дню музеев, сообщает Trend Life.

В специально созданной комнате «Челеби» детский психолог Центра психического здоровья Парвин Муслумзаде провела сеанс арт-терапии под названием «Мой мир» для учеников 4 «Б» класса средней школы №20.

Директор Центра изменения климата Джамиля Мамедова прочла лекцию «Изменения климата как глобальная экологическая проблема» с целью просвещения молодого поколения о таких глобальных проблемах, как изменение климата, утрата биологического разнообразия, а также для мобилизации усилий молодежи в борьбе с вышеописанными проблемами.

Гостям был также представлен интерактивный спектакль «Будь голосом природы!», поставленный отделом «Детский музей» АНМК с участием Детского совета, созданным при упомянутом отделе, и учениками пятого класса образовательного комплекса №132-134. На мероприятии также выступила танцевальная группа Azəri inciləri. Спектакль на тему защиты наземной экосистемы, призывающий любить и охранять природу, завершился представлением соответствующего теме спектакля арт-объекта.

Мероприятия были проведены при поддержке Министерствa культуры, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Общественного объединения «Азербайджанский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM)» и организованы Азербайджанским национальным музеем ковра.

Международный день музеев, учрежденный по инициативе ИКОМ в 1977 году, ежегодно отмечается во всем мире 18 мая под определенным девизом. Девиз нынешнего года – «Музеи, устойчивость и благополучие».