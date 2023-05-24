Завораживающие, нежные звуки канона и скрипки – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На музыкальном вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солисты программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов Натаван Микаилгызы (канон) и Сура Руфат (скрипка).

В исполнении музыкантов прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов. Завораживающие, нежные звуки канона и скрипки в сопровождении музыкальных инструментов оркестра тронули слушателей до глубины души.

Натаван Микаилгызы и Сура Руфат исполняли произведения с таким вдохновением и артистизмом, что публика не могла оторвать взгляд от сцены. Проникновенная музыка словно окутала весь зал.

Прекрасный вечер классической музыки, несомненно, оставил в сердцах слушателей сильные впечатления и эмоции.

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