Xalq Bank провел презентацию книги "Избранные произведения", посвященной видной поэтессе Хокюме Биллюри (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в головном офисе Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние) состоялась презентация книги "Избранные произведения", посвященной видному представителю национальной культуры, общественно-политическому деятелю, народному поэту Азербайджана Хокюме Биллюри (Hökumə Billuri, Həkimə Billuri), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

Выступившие член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Бакинского государственного университета, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, секретарь Союза писателей Азербайджана по международным литературным связям, вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу, исполнительный директор Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА Мехман Гасанли, режиссер и художник, заслуженный деятель исскуств Тарлан Горчу, главный редактор журнала "Мировая литература", литературовед Сейфеддин Гусейнли рассказали о жизни и творчестве Хокюмы Биллюри, большом вкладе мастера слова в национальную литературу.

Издание освещает поэтическое творчество и жизненный путь Хокюмы Биллюри, предоставляя читателям самый полноценный сборник, включающий почти все стихи народного поэта Азербайджана. Новое издание также содержит редкую рукопись стихотворения Шахрияра "Хокюма джан" о Биллюри.

Было отмечено, что Xalq Bank на протяжении 13 лет в рамках Xalq Əmanəti вносит большой вклад в сохранение национального наследия. 23-й выпуск проекта Xalq Əmanəti, посвященный Хокюме Биллюри, отражает важный период истории азербайджанской литературы, в том числе с точки зрения признания в современном мире, является ценным источником для исследователей.

Дочь Хокюмы Биллюри – композитор Эльназ ханум выразила признательность организаторам и авторам за реализацию проекта.

О жизни и творчестве Хокюмы Биллюри

Родилась 3 марта 1926 года в городе Зенджан. В 1933-1943 годах она получила среднее образование в женской школе «Азери», после окончания которой работала там же учителем. В 1947-1952 годах училась на филологическом факультете Азербайджанского государственного университета. В 1956 году окончила Бакинскую Высшую партийную школу, а в 1963 – Академию общественных наук при КПСС в Москве. Во время учебы защитила диссертацию на тему "Реалистически-демократическая литература Иранского Азербайджана" и получила степень кандидата филологических наук. В 1952-1954 годах работала редактором литературно-художественного отдела в "Азернешр", а в 1956-1960 годах – главным редактором газеты "Азербайджан", издававшейся как орган ЦК Азербайджанской демократической партии. С 1964 года и до конца жизни работала старшим научным сотрудником в Институте востоковедения Академии наук Азербайджана.

Поэтическое творчество Биллюри уходит корнями в ее детство, точнее еще в школьный период, но впервые ее стихи и статьи были опубликованы в 1945 году в газетах "Азер" и "На пути к Родине", а также в журнале "Азербайджан". В последующие годы ее стихи и поэмы регулярно издавались в периодической печати.

Изданы ее стихи "Моя мечта" ("Ушаггенджнешр", 1949 г.), "Бессмертный герой" ("Азернешр", 1950 г.), "По дорогам жизни" ("Азернешр", 1951 г.), "В годы борьбы" ("Азернешр", 1954 г.), "Стихи" ("Ушаггенджнешр", 1954 г.), "Наследие поэта" ("Азернешр", 1957 г.), "Утреннее солнце" ("Азернешр", 1964 г.), "Вдали от тебя" ("Азернешр", 1961), "Хотелось бы", "Стихи" ("Азернешр ", 1966), "Как мне забыть" ("Юность", 1974), "Чинар ждет меня" ("Азернешр ", 1976), "Забери меня туда" ("Язычы", 1981 г.), "Когда весна наступит еще раз" ("Язычы", 1984 г.), "Избранные произведения" ("Азернешр", 1986 г.), "Мир таков" ("Язычы", 1989), "Какой же странный мир" ("Азербайджан", 1997), "Избранные произведения" ("Восток-Запад", 2005), а также монографии "1940-1960: реалистическо-демократическая поэзия в Иранском Азербайджане" ("Наука", 1972 г.) и "Мухаммед Хусейн Шахрияр" ("Наука", 1984 г.). Ее стихи были переведены Юнной Мориц и Риммой Казаковой и изданы в Москве.

Биллюри также была переводчиком: перевела с персидского стихи Мухаммеда Хусейна Шахрияра на азербайджанский язык, а стихи Джафара Джаббарлы, Самеда Вургуна, Мирварид Дильбази и Наби Хазри - на персидский.

Была замужем за Мамедбагиром Гамбари, известным востоковедом, в браке родились двое детей – Эльназ и Джахангир. Скончалась 22 ноября 2000 года, похоронена во второй Аллее почетного захоронения.

О проекте Xalq Əmanəti

Проект Xalq Əmanəti реализуется ОАО “Халг Банк” с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, а также Алекпера Рзагулиева, Таги Тагиева, Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Камала Ахмеда, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и скульптора-шехида Самира Качаева.

Также вышли в свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, книга "Монеты Азербайджана" выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник "Антология ашугской литературы", в том числе все произведения всемирно известного поэта и мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.