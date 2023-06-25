В Музей музыкальной культуры Азербайджана передан архив народного артиста Назима Рзаева

БАКУ /Trend Life/ - В Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана поступил архив дирижера, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии СССР и Азербайджана Назима Рзаева (1925 – 2006), сообщили Trend Life в музее.

Назим Рзаев долгие годы являлся художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. Был одним из самых активных пропагандистов сочинений азербайджанских композиторов, прекрасным интерпретатором произведений русских и западноевропейских классиков.

Среди материалов архива - афиши, программы, буклеты, фотографии, письма, нотные рукописи (переложения для камерного оркестра), изданные ноты с дарственными надписями Фикрета Амирова, Гара Гараева, Акшина Ализаде, грампластинки, дипломы, почетная грамота, поздравительные открытки, письма, телеграммы, а также личные вещи (дирижерская палочка, ручка в футляре).

Архив предоставила музею невестка дирижера, известный музыковед Маура Шахбазбекова.