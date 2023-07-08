Шедевры нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане - в Баку пройдет воркшоп художников

БАКУ /Trend Life/ - В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, в рамках фестиваля "Наследие Гейдара Алиева", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, 11-12 июля 2023 года состоится воркшоп азербайджанских художников, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Организованный НПО Arts Council Azerbaijan и NUR Art House воркшоп будет посвящен шедеврам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане.

Куратор воркшопа - Самира Фаизова. Ожидается участие таких художников как Эльдар Бабазаде, Роя Гасанова, Айнур Мустафаева, Камила Мурадова, Эхтирам Рустамов, Афаг Алекперли, Вюсаля Шарифова, Севда Рустамова, Марьям Киблаева, Наиля Асланова, Нигяр Ниязова, Лейла Мурадова и Лейла Оруджева.

Основной целью проведения воркшопа является еще большее повышение у молодого поколения интереса к искусству и популяризация творчества азербайджанских художников.

Галерея открыта с 11:00 до 16:00. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az