В Баку прошел душевный вечер с пейзажной лирикой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел пятый вечер проекта "Poetry баттл с Ираной Гасымовой" на тему "Природа" (пейзажная лирика), сообщает Trend Life.

Пейзажная лирика – это описание поэтическими языковыми средствами окружающего мира и его видение автором. Пейзажная лирика отражает внутренний мир автора и его взгляд на те или иные процессы, его обожествление природы и ее аспектов. Тема природы занимает ведущую позицию в музыкальных, поэтических и художественных произведениях большинства авторов.

В нынешних поэтических баттлах приняли участие молодые и известные поэты, среди которых были Анара Ахундова, Саида Субхи, Гаджи Гашимов, Магсуд Кязымов, Лейла Гурбанова, Зарема Манафова, Екатерина Гусельникова, Лала Гасанова и Эльдар Джангирбеков.

В состав жюри вошли - известная художница Нигяр Нариманбекова (Франция), заслуженный артист Азербайджана Теймур Рагимов, член союза Писателей Азербайджана и член общества поэтов Великобритании Лейли Салаева, основательница интеллектуального клуба и коммуникационной площадки NAC Нигяр Бабаева.

Победителем конкурса была признана Саида Субхи. Победитель получил диплом и подарки от автора проекта, члена Союза писателей Азербайджана, поэтессы, сценариста и режиссера Ираны Гасымовой, а также специальный приз от Нигяр Нариманбековой - именую графическую работу художницы.

Проекту "Poetry баттл с Ираной Гасымовой" исполнился один год, в течении которого были также проведены вечера по темам "Любовь", "Родина", "Философия", "Юмор".

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