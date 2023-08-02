В Баку отметили День национального кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню национального кино - профессиональному празднику работников сферы кинематографа, который отмечается в Азербайджане 2 августа, сообщает в среду Trend Life.

Текущий год знаменателен для отечественного кинематографа тем, что в 2023 году отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Мероприятие посетили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, видные азербайджанские кинематографисты, а также представители молодого поколения, которые только начинают свой путь в кино.

Вечер начался с демонстрации видеоролика, в котором представлены высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева об азербайджанском кинематографе. Выступая на мероприятии, министр культуры Адиль Керимли подчеркнул, что азербайджанское кино прошло большой и успешный путь развития. Была отмечена большая роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии национального кинематографа, подчеркнуто, что великий лидер придавал важное значение этой сфере. Было подчеркнуто большое внимание, уделяемое развитию отечественного кинематографа Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Принятие "Государственной программы развития азербайджанского кино на 2008-2018 годы", увеличение инвестиций в производство азербайджанских фильмов, создание условий для представления отечественных фильмов на международных кинофестивалях, создание Агентства кино Азербайджана являются показателями заботы и внимания к этой сфере.

В своем выступлении министр культуры коснулся и вопроса недавнего объединения двух кинематографических союзов (Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и Союза кинематографистов Азербайджана).

"Это будет способствовать развитию нашего кино. Объединение двух кинематографических союзов - большой шаг", - сказал Адиль Керимли.

Далее на сцену были приглашены народные артисты Шафига Мамедова и Расим Балаев, которые поздравили коллег с профессиональным праздником, пожелали им больших творческих успехов. Шафига Мамедова и Расим Балаев выразили удовлетворение организацией текущей работы, проводимой в направлении развития отечественного кинематографа.

Затем ряду отечественных кинематографистов были вручены награды и дипломы, учрежденные министерством культуры, Агентством кино Азербайджана и кинематографическими союзами.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием камерного оркестра "Авангард", в исполнении которого прозвучали композиции из культовых азербайджанских фильмов.