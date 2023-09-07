Азербайджанская музыка и танец представлены на концерте Международной культурной выставки "Шелковый путь" в Китае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Делегация Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли с третьего сентября находится с визитом в Китайской Народной Республике, сообщили Trend Life в ведомстве. В состав делегации также вошли представители искусства.

Азербайджанские деятели искусства выступили с интересной концертной программой в художественной части форума на тему "Культурное наследие Шелкового пути и построение новой формы цивилизации", организованного в рамках VI Международной культурной выставки "Шелковый путь" в городе Дуньхуан провинции Ганьсу.

В концертной программе заслуженный артист Азербайджана Илькин Ахмедов и ханенде Гюнай Имамвердиева представили вниманию слушателей азербайджанские песни. Солисты Азербайджанского государственного ансамбля танца – Инара Зейналова и Айдемир Айдемиров исполнили азербайджанский народный танец.

Выступление азербайджанских артистов было встречено с большим интересом, публика наградила их бурными аплодисментами.

Визит азербайджанской делегации в Китай продлится до 9 сентября.