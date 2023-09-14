Азербайджанские исполнители отмечены премией Межгосударственного фонда СНГ (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ходе XVI Форума творческой и научной интеллигенции СНГ в Бишкеке (Кыргызстан) прошла торжественная церемония награждения лауреатов главной Межгосударственной премии СНГ – "Звезды Содружества" за 2022 год, которая присуждается за выдающиеся достижения в сфере искусства, науки и образования. Свои награды получили и лауреаты молодежной премии СНГ – "Содружество дебютов" за 2022 год, сообщает Trend Life.

В числе награждённых лауреатов Межгосударственной премии "Звезды Содружества" за 2022 год в номинации "За выдающийся вклад в культуру и искусство" народная артистка Азербайджана, солистка Большого театра России, оперная певица Динара Алиева.

Среди награжденных лауреатов молодежной премии "Содружество дебютов" за 2022 год заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре, педагог Азербайджанской национальной консерватории Шахрияр Иманов.

На своих страницах в социальных сетях азербайджанские деятели искусства выразили признательность за высокую оценку их творческой деятельности.

Отметим, что премия "Звезды Содружества" ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

Международная премия "Содружество дебютов" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году. Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книг и чтения.