Махир Тагизаде завоевал Гран-при Международного конкурса вокалистов в Казахстане

БАКУ /Trend Life/ - Солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, оперные певцы Махир Тагизаде и Атеш Гараев успешно выступили на ХII Международном конкурсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой, который с 11 по 17 сентября 2023 года прошел в городе Алматы (Казахстан), сообщили Trend Life в театре.

В конкурсе приняли участие около 75 певцов из Азербайджана, Италии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Китая, Таджикистана и других стран. В финальный этап прошли только 14 конкурсантов.

Выступления конкурсантов оценивало авторитетное профессиональное жюри, в состав которого вошли мэтры мирового оперного искусства из Казахстана, Италии, Люксембурга и Китая. Председателем жюри была народная артистка СССР и Казахстана, лауреат Государственных премий СССР и Казахстана, академик Бибигуль Тулегенова.

По итогам конкурса Махир Тагизаде (баритон) завоевал Гран-при и награду имени Бибигуль Тулегеновой за лучшее исполнение казахской классической арии, а Атеш Гараев (тенор) занял второе место на конкурсе.

Отметим, что Международный конкурс Бибигуль Тулегеновой традиционно проводится каждые два года с 2001 года.