В Брюсселе открылась выставка азербайджанских художников – многообразие ярких цветов, эмоций и мечтаний (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В художественной галерее "GNF gallery" в Брюсселе (Бельгия) открылась коллективная выставка работ азербайджанских художников под названием "Beauties of Absheron" (Красоты Абшерона), сообщили Trend Life участники экспозиции.

Выставка организована в сотрудничестве с PONART Consulting (руководитель Аглая Пономарева) и Институтом глобальной прогрессивной стратегии (Global Progressive Strategy Institute, руководитель - Инесса Черный), при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге.

В выставочных залах галереи представлены работы Баверы Алиевой, Зюмрюд Зейналлы, Айнур Гасымовой, Анара Гусейнзаде, Рафаила Алиева, Севиндж Керимовой, Эмина Гахраманова и Марины Лысовой.

Экспонируемые произведения – живопись, скульптура, образцы ювелирного искусства и дизайна, приглашают посетителей галереи погрузиться в мир красоты и изящества. В своих работах азербайджанские художники отразили красоту природы, архитектурных памятников Азербайджана, тему женских образов и т.д.

Выставка работ азербайджанских художников вызвала большой интерес. Гости внимательно рассматривали каждое произведение, раскрывая для себя смысл, заложенный автором. Присутствующие на мероприятии художники Бавера Алиева, Севиндж Керимова и Айнур Гасымова рассказали о своих работах, проинформировали о древней истории, культуре, искусстве Азербайджана, которые, безусловно, нашли отражения во всех экспонируемых произведениях.

Мероприятие посетил посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов и сотрудники посольства.

Было отмечено, что выставка позволит еще больше узнать об Азербайджане, о культуре и искусстве нашей страны, внесет вклад в установление и расширение творческих связей, сыграет значимую роль в ознакомлении бельгийской публики с творчеством современных азербайджанских художников.

Выставка продлится до 10 ноября 2023 года, некоторые из произведений выставлены на продажу.

Скульптор Бавера Алиева интерес к искусству проявила еще в юном возрасте. Окончив Азербайджанский университет архитектуры и строительства по специальности архитектор-дизайнер, она отправилась в творческое путешествие. Для Баверы Алиевой жизнь и творчество неразделимы, создавая скульптуры, она вдыхает жизнь в камень, бронзу и керамику. Ее работы были представлены в галереях Азербайджана, Турции, Люксембурга и Брюсселя.

В работах Зюмрюд Зейналлы гармонично переплетаются историческое наследие и современность. Эти произведения вдохновлены азербайджанскими коврами, их композициями и узорами. В своих работах Зюмрюд Зейналлы соединяет древнюю культуру, искусство Азербайджана с ярким пульсом современного искусства. Творчество Зюмрюд Зейналлы - это яркая симфония традиций и инноваций.

Свою творческую деятельность Айнур Гасымова совмещает с преподаванием, прививает своим ученикам любовь к искусству, раскрывает их творческие способности. Имеет степень бакалавра Азербайджанской государственной академии художеств и диплом Cambridge Assessment International Education. В творческой деятельности Гасымова охватывает различные направления - от работы карандашами и красками до скульптур и гравюр. Ее работы украшали различные выставки, оставляя яркие впечатления у зрителей.

Мир Севиндж Керимовой - это пространство, где аксессуары ручной работы превращаются в образцы искусства. Ее работы - дань уважения азербайджанской культуре и вечной красоте женщин. Задача Севиндж Керимовой - предоставить людям возможность выразить свою уникальность через одежду и аксессуары. Каждая ее работа рассказывает отдельную увлекательную историю. Керимова владеет сложной техникой окрашивания тканей - батик, которая придает ее творениям глубину и характер.

Творческий путь Марины Лысовой начался с ярких гобеленов. С 2004 года она является членом Союза художников Азербайджана. Ее произведения украшали множество выставок по всему миру, работы также находятся в частных коллекциях в Азербайджане, Австралии, США, Германии, Грузии, Израиле, Великобритании, России и ряде других странах. Творчество Марины Лысовой яркое и самобытное, каждый мазок кисти отражает ее страсть и преданность миру искусства.

Картины Анара Гусейнзаде - мелодичное сочетание современного стиля и традиционных элементов, таких как замысловатые узоры и орнаменты. Он черпает вдохновение в загадочном мире старинной части Баку - Ичеришехер, чувствуя энергию и истории поколений. Его произведения отражают азербайджанскую культуру в современной интерпретации, приглашая всех отправиться в путешествие открытий, где искусство не знает границ.

Пленительный мир Рафаила Алиева, где картины - это порталы в глубины человеческих эмоций, замысловатых историй и сюжетов жизни. Рафаил Алиев рассматривает каждый день как холст для своего творчества. Его искусство демонстрирует универсальность и сочетание азербайджанских мотивов и орнаментов с современными техниками, отражает богатство человеческих эмоций и замысловатое полотно жизни. Произведения Рафаила Алиева украшают частные коллекции по всему миру, находя отклик у многочисленных ценителей искусства.

Сюрреалистический мир Эмина Гахраманова – это полотно, сотканное из нитей эмоций, мечтаний и реальности. Художник не боится экспериментировать с различными способами видения окружающей действительности, природы, материалов, что направляет его и в сторону абстракции. Гахраманов создает произведения, наполненные многообразием ярких цветов. Его картины дают возможность зрителю расширить просторы для собственного воображения, открыть для себя новый, удивительный мир.