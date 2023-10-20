В Баку пройдет воркшоп для художников "Zəfər Zirvəsi"

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет воркшоп для художников под названием "Zəfər Zirvəsi", посвященный третьей годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Воркшоп пройдет при организации Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, Союза художников Азербайджана и Исполнительной власти Хатаинского района.

Задачи мероприятия – создать платформу для общения художников, предоставить им возможность поделиться своим опытом и техническими идеями и т.д.

В воркшопе могут принять участие художники старше 18 лет, работающие в различных направлениях и техниках изобразительного искусства (живопись, графика, акварель, смешанная техника и т.д), а также скульпторы. В зависимости от количества участников, воркшоп будет проходить поочередно перед зданием Центра искусств "Хатаи" в Баку 6-8 ноября. По итогам мероприятия его участникам будут вручены сертификаты.

Пройти регистрацию на участие можно по номеру телефона (051) 310 74 01 (WhatsApp), указав имя, фамилию, год рождения, а также технику, в которой работает художник.

Заявки принимаются до 3 ноября 2023 года.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az