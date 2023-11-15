Осталось меньше недели до фестиваля "Петербургские театральные сезоны" в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Осталось меньше недели до XVII кросскультурного фестиваля "Петербургские театральные сезоны", который пройдёт в Баку с 21 по 26 ноября, в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана. Фестиваль состоится на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщает Trend Life.

В Баку уже прибыло несколько грузовых автомобилей с театральным реквизитом, более 100 творческого и технического состава ведущих театров Санкт-Петербурга примут участие в фестивале.

21–26 ноября

18:00–22:00 - 6+ Выставка «Герои театра КУКФО»

21 ноября

19:30 -16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта»

22 ноября

19:30 -16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта»

23 ноября

19:30 16+ Спектакль «Ночь Гельвера», реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской

25 ноября

19:30 -16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом»

26 ноября

12:00 - 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат»

15:00 - 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат»

19:30 -16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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