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В Санкт-Петербурге пройдет вечер классической музыки азербайджанских и русских композиторов

Культура Материалы 16 ноября 2023 19:30 (UTC +04:00)
В Санкт-Петербурге пройдет вечер классической музыки азербайджанских и русских композиторов

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Купольном зале Таврического дворца Санкт-Петербурга 17 ноября в 18.00 пройдет вечер классической музыки азербайджанских, русских и зарубежных композиторов, организованный при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Генерального консульства Азербайджана, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступит под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова Государственный симфонический оркестр Ленинградской области. Солисты – заслуженные артисты Азербайджана Эльнара Мамедова, Регина Рустамова, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра Магеррам Гусейнов и Гамид Абдулов.

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